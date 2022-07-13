«Я выйду из списка самых богатых людей мира», — Билл Гейтс передаст практически всё своё состояние благотворительному фонду

Основатель Microsoft Билл Гейтс сообщил на своей страничке в социальной сети Twitter, что планирует отдать практически всё свое состояние благотворительному фонду Bill & Melinda Gates Foundation. В этом месяце он перечислит туда 20 млрд долларов.

Я планирую отдать фонду практически всё своё состояние. Я сдвинусь вниз и, в конце концов, выйду из списка самых богатых людей мира.

Билл Гейтс

Состояние предпринимателя оценивается в 129 млрд долларов. Он занимает четвёртое место в рейтинге богатейших людей планеты по версии Forbes, опубликованном в апреле 2022 этого года.





При поддержке и под руководстве нашего совета директоров мы планируем увеличить наши расходы с почти 6 миллиардов долларов в год сегодня до 9 миллиардов долларов в год к 2026 году. Чтобы сделать это увеличение возможным, я перечисляю 20 миллиардов долларов в пожертвования фонда в этом месяце.

Билл Гейтс

Фонд Билла и Мелинды Гейтс был создан в 2000 году — они считали, что у каждого человека должен быть шанс прожить здоровую и продуктивную жизнь: «Это видение остается прежним, но великие кризисы нашего времени требуют от всех нас делать больше».

Несколько крупных глобальных неудач, произошедших за последние несколько лет, обескуражили многих людей и заставили их задуматься о том, не суждено ли миру стать ещё хуже. Но я всё ещё оптимистичен. Эти неудачи происходят в контексте двух десятилетий исторического прогресса, и я верю, что можно смягчить ущерб и вернуться к прогрессу, которого добился мир.

Билл Гейтс

Одним из главных инвесторов фонда является миллиардер Уоррен Баффет: «Хотя фонд носит наши имена, в основном половина наших ресурсов поступила от Уоррена Баффета. Его невероятная щедрость — огромная причина, по которой фонд смог быть таким амбициозным. Я никогда не смогу адекватно выразить, насколько я ценю его дружбу и помощь».