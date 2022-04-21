«Я видел трагедию и доблесть»: афганский доброволец Рафи Джабар рассказал, почему готов отдать жизнь за народ Донбасса

Я хотел бы рассказать про парня с позывным «Кипиш», у

которого была очень трудная судьба. Он раньше был заключенным и всегда он жил

для себя, вел не самый добропорядочный образ жизни. Но когда начался конфликт,

один его близкий друг вступил в ополчение и сразу же погиб. Он вступил следом,

и он однажды сказал: «Ты знаешь, впервые в жизни у меня есть цель, и я понимаю

ради чего я живу». Он погиб в 2017 году, снайпер его застрелил в Авдеевской

промзоне.