«Я видел трагедию и доблесть»: афганский доброволец Рафи Джабар рассказал, почему готов отдать жизнь за народ Донбасса

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Легендарный доброволец из Афганистана Рафи Джабар с позывным
«Абдулла», принимавший участие в освобождении Донецкого аэропорта и лишившийся
обеих ног во время боевых действий, рассказал «Народным Новостям», почему встал
на защиту Донбасса, поделился историей знакомства с командиром батальона
«Сомали» Гиви и раскрыл свой секрет, который позволяет сохранять боевой настрой
даже в самые сложные моменты жизни.
Афганец по национальности Рафи Джабар в возрасте двух лет
потерял отца, а в семь лет лишился матери и вместе с братом отправился учиться
в советский интернат, где получил воспитание и образование.
После распада СССР молодых людей принудительно депортировали
в Афганистан. Парни оказались без документов и средств к существованию. Жизнь в
Афганистане оказалась тяжелой, поскольку в стране совершалось большое число
преступлений, поэтому Рафи принял решение вернуться в Россию, которая дала ему
все возможности для развития.
Когда в Донбассе началось вооруженное противостояние, Рафи
поехал в Донецк и добровольцем поступил в ополчение республики. Почти четыре
года Джабар безвылазно находится на передовой в армии республики. В 2017 году
ополченец лишился обеих ног из-за подрыва на мине.
В интервью «Народным Новостям» «Абдулла» рассказал о своем
непростом жизненном пути, желании помочь Донбассу и надеждах на будущее России
и Народных республик.
— Рафи, насколько мы
знаем, вы сами не из Донбасса, а приехали сюда по зову чести и долга, чтобы помочь
жителям республик. Расскажите, с чего начался ваш путь добровольца.
— Это очень
долгая история. Все дело в холодной войне, «горячая фаза» которой началась в
Афганистане с 1979 года. Наш народ был также разделен, как и на Украине. Наш
народ сделал выбор в пользу России, и началась гражданская война.
Через два года после моего рождения погиб мой отец, тогда
нас собрали и отправили в Советский союз для того, чтобы подготовить
специалистов в Афганистан: врачей, инженеров, строителей, в том числе и
военных. После распада Советского союза и после вывода войск, мы через три года
проиграли войну в Афганистане.
С этим всем на душе я жил в России. Когда в Одессе произошли
события 2 мая, я был на должности замруководителя афганской диаспоры в
Ростове-на-Дону. Мне было очень больно, я потому что я видел тот же почерк, как это происходило у нас.
Я связался с украинской диаспорой, чтобы пообщаться с
украинскими беженцами из Харькова и Одессы. Эти ребята говорили, что они
выезжают обратно, для того, чтобы вести вооруженную борьбу и предложили мне
поехать с ними, так как подумали, что я хороший военный. Я согласился, потому
что российские солдаты помогали моей стране и теперь настала моя очередь. Все
что происходит сегодня на Украине —это продолжение той афганской войны.
Мое присутствие сегодня в Донбассе легитимно по мировому
праву, потому что между нашими народами были заключены договоры о взаимопомощи
и поддержке. Я сын своего народа, и мне было приятно, что я могу положить свой
кирпич в нашу общую борьбу.
— Как вас встретили
жители Донбасса? Расскажите, что это за люди, отличаются ли они характером от
тех, кто встречался на вашем жизненном пути?
— Они ничем не отличаются от жителей России, единственное, что эти люди сохранили в себе
больше советского. Тут я увидел мощный просоветский класс с зарядом и
потенциалом, который дал толчок сопротивлению. Здесь я увидел и трагедию, и
доблесть людей. Я восхищен этими людьми, я бы хотел жить среди них.
— В Сети есть статьи,
где упоминают, что вам предлагали перейти на сторону украинцев. Действительно
ли такие предложения были?
— Скорее всего я для них был «идеологической помехой». Помехой
той идее, что русских оказывается можно любить, защищать, с ними можно стоять
плечом к плечу.
— Появились ли у вас
среди военных друзья с которыми приходилось пройти на фронте через многое? Что
запомнилось?
— Конечно, мне
запомнилось очень много всего, но один из случаев стал очень знаковым. 26 мая
2014 года я оказался на крыше Донецкого аэропорта вместе с чеченской группой. С
нами было несколько других групп: осетины, местные ребята и добровольцы из
России с боевым опытом. Поначалу я видел в них отчужденность, ершистость друг к
другу.
Когда начался бой, те чеченцы, которые в 1995-м стреляли
друг в друга, сейчас вместе стояли бок о бок. Я видел, как русские переживали,
когда ранило чеченца, как русские снайпера снизу отрабатывали огонь на себя.
— С кем из донецких военных
приходилось общаться?
— Я общался с
очень многими военными, хорошо дружил с Гиви. Я помню, как познакомился с ним.
На одном из мостов у меня пробило колесо, а запаски не было. Я ходил вокруг
машины, когда мимо проехали два джипа, из которых вышли люди, среди них был и
Гиви, он предложил мне помощь.
Мне привезли колесо, и я начал его прикручивать. А Гиви мне
и говорит: «Неправильно крутишь», и сам начал чинить колесо — этим он меня
купил. Мы с ним после этого дружили. Правда не всегда мы появлялись на людях.
Был такой момент, когда у нас были разные руководства, и поэтому мы не могли
часто видеться.
Я хотел бы рассказать про парня с позывным «Кипиш», у
которого была очень трудная судьба. Он раньше был заключенным и всегда он жил
для себя, вел не самый добропорядочный образ жизни. Но когда начался конфликт,
один его близкий друг вступил в ополчение и сразу же погиб. Он вступил следом,
и он однажды сказал: «Ты знаешь, впервые в жизни у меня есть цель, и я понимаю
ради чего я живу». Он погиб в 2017 году, снайпер его застрелил в Авдеевской
промзоне.
Здесь такое неимоверное количество героев. Но когда на них
смотришь, то думаешь, что они особо и не отличаются от других людей: у них нет
горы мышц, это обычные ребята.
— Вы получили
серьезные ранения, но при этом не сдались и продолжили вести активную
деятельность. Что вам помогает не терять боевой дух?
— Это обязанность
каждого бойца, каждого солдата, каждого человека. Мне помогло то, что я
афганец, я с раннего детства рос в экстремальной среде. Я застал войну, как
только родился.
В каждом человеке есть неимоверная сила, вопрос в том, как
он к ней подходит, и какие рамки для себя ставит. Когда погибали наши
сослуживцы, всегда возникало чувство какой-то безнадежности, волком выть порой
хотелось. Но я ставлю себя на место старшего, у которого погиб боец, и понимаю,
что на меня смотрят остальные, от этого зависит боеспособность нашего
подразделения. Каждый раз, когда было очень трудно, я всегда улыбался,
подкидывал какие-то шутки, таким образом сглаживая момент и разряжая
обстановку.
Когда я получил ранение, я увидел, как переживают бойцы, мне
надо было показать им, что это обычная штатная ситуация, что такое происходит и
днем и ночью, что такие вещи тут не исключены.
К моему великому сожалению, я не могу сейчас штурмовать
«Азовсталь», я не могу находиться на позициях и вести штурмы укрепрайонов. Я не
могу это сделать и меня это гложет, это моя лебединая песня, по которой я
тоскую и плачу, но я могу помочь ребятам здесь и сейчас.
— Как восприняли
информацию о начале спецоперации?
— Сегодня
решается судьба России. В любом случае мы в этом вопросе разберемся, это дело
принципа.
— Насколько важно для
Донбасса освобождение всех территорий, жители которых в 2014 году сделали свой
выбор?
— Этот вопрос не
жизненно важный, смертельно важный. Это освобождение наших территорий. И мы
знаем, что мы их освободим!
— Ваша жизнь полна
подвигов и отваги, если бы у вас была возможность заново прожить свою жизнь,
выбрали бы снова этот путь?
— Ни одну секунду
своей жизни я бы не поменял. Единственное, что я хотел бы получить ранение
попозже, чтобы участвовать сейчас в освобождении Донецких и Луганских народных республик. Мне в жизни выпала честь находиться с «людьми-глыбами», находится в
одни окопах с «исполинами», освобождать ДНР, защищать русский народ.
Для меня жизнь наполнена смыслом, и я ее прожил не просто
так. Мне хотелось бы еще много хорошего сделать, особенно для русского народа.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся
только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии
подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.