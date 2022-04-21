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    «Я видел трагедию и доблесть»: афганский доброволец Рафи Джабар рассказал, почему готов отдать жизнь за народ Донбасса

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    «Я видел трагедию и доблесть»: афганский доброволец Рафи Джабар рассказал, почему готов отдать жизнь за народ Донбасса

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    vk.com / с разрешения Рафи Джабар

    Легендарный доброволец из Афганистана Рафи Джабар с позывным
    «Абдулла», принимавший участие в освобождении Донецкого аэропорта и лишившийся
    обеих ног во время боевых действий, рассказал «Народным Новостям», почему встал
    на защиту Донбасса, поделился историей знакомства с командиром батальона
    «Сомали» Гиви и раскрыл свой секрет, который позволяет сохранять боевой настрой
    даже в самые сложные моменты жизни.

    Афганец по национальности Рафи Джабар в возрасте двух лет
    потерял отца, а в семь лет лишился матери и вместе с братом отправился учиться
    в советский интернат, где получил воспитание и образование.

    После распада СССР молодых людей принудительно депортировали
    в Афганистан. Парни оказались без документов и средств к существованию. Жизнь в
    Афганистане оказалась тяжелой, поскольку в стране совершалось большое число
    преступлений, поэтому Рафи принял решение вернуться в Россию, которая дала ему
    все возможности для развития.

    «Я видел трагедию и доблесть»: афганский доброволец Рафи Джабар рассказал, почему готов отдать жизнь за народ Донбасса
    vk.com / с разрешения Рафи Джабар

    Когда в Донбассе началось вооруженное противостояние, Рафи
    поехал в Донецк и добровольцем поступил в ополчение республики. Почти четыре
    года Джабар безвылазно находится на передовой в армии республики. В 2017 году
    ополченец лишился обеих ног из-за подрыва на мине.

    В интервью «Народным Новостям» «Абдулла» рассказал о своем
    непростом жизненном пути, желании помочь Донбассу и надеждах на будущее России
    и Народных республик.

    — Рафи, насколько мы
    знаем, вы сами не из Донбасса, а приехали сюда по зову чести и долга, чтобы помочь
    жителям республик. Расскажите, с чего начался ваш путь добровольца.

    Это очень
    долгая история. Все дело в холодной войне, «горячая фаза» которой началась в
    Афганистане с 1979 года. Наш народ был также разделен, как и на Украине. Наш
    народ сделал выбор в пользу России, и началась гражданская война.

    Через два года после моего рождения погиб мой отец, тогда
    нас собрали и отправили в Советский союз для того, чтобы подготовить
    специалистов в Афганистан: врачей, инженеров, строителей, в том числе и
    военных. После распада Советского союза и после вывода войск, мы через три года
    проиграли войну в Афганистане.

    «Я видел трагедию и доблесть»: афганский доброволец Рафи Джабар рассказал, почему готов отдать жизнь за народ Донбасса
    vk.com / с разрешения Рафи Джабар

    С этим всем на душе я жил в России. Когда в Одессе произошли
    события 2 мая, я был на должности замруководителя афганской диаспоры в
    Ростове-на-Дону. Мне было очень больно, я потому что я видел тот же почерк, как это происходило у нас.

    Я связался с украинской диаспорой, чтобы пообщаться с
    украинскими беженцами из Харькова и Одессы. Эти ребята говорили, что они
    выезжают обратно, для того, чтобы вести вооруженную борьбу и предложили мне
    поехать с ними, так как подумали, что я хороший военный. Я согласился, потому
    что российские солдаты помогали моей стране и теперь настала моя очередь. Все
    что происходит сегодня на Украине —это продолжение той афганской войны.

    Мое присутствие сегодня в Донбассе легитимно по мировому
    праву, потому что между нашими народами были заключены договоры о взаимопомощи
    и поддержке. Я сын своего народа, и мне было приятно, что я могу положить свой
    кирпич в нашу общую борьбу.

    «Я видел трагедию и доблесть»: афганский доброволец Рафи Джабар рассказал, почему готов отдать жизнь за народ Донбасса
    vk.com / с разрешения Рафи Джабар

    — Как вас встретили
    жители Донбасса? Расскажите, что это за люди, отличаются ли они характером от
    тех, кто встречался на вашем жизненном пути?

    Они ничем не отличаются от жителей России, единственное, что эти люди сохранили в себе
    больше советского. Тут я увидел мощный просоветский класс с зарядом и
    потенциалом, который дал толчок сопротивлению. Здесь я увидел и трагедию, и
    доблесть людей. Я восхищен этими людьми, я бы хотел жить среди них.

    — В Сети есть статьи,
    где упоминают, что вам предлагали перейти на сторону украинцев. Действительно
    ли такие предложения были?

    — Скорее всего я для них был «идеологической помехой». Помехой
    той идее, что русских оказывается можно любить, защищать, с ними можно стоять
    плечом к плечу.

    — Появились ли у вас
    среди военных друзья с которыми приходилось пройти на фронте через многое? Что
    запомнилось?

    Конечно, мне
    запомнилось очень много всего, но один из случаев стал очень знаковым. 26 мая
    2014 года я оказался на крыше Донецкого аэропорта вместе с чеченской группой. С
    нами было несколько других групп: осетины, местные ребята и добровольцы из
    России с боевым опытом. Поначалу я видел в них отчужденность, ершистость друг к
    другу.

    Когда начался бой, те чеченцы, которые в 1995-м стреляли
    друг в друга, сейчас вместе стояли бок о бок. Я видел, как русские переживали,
    когда ранило чеченца, как русские снайпера снизу отрабатывали огонь на себя.

    «Я видел трагедию и доблесть»: афганский доброволец Рафи Джабар рассказал, почему готов отдать жизнь за народ Донбасса
    vk.com / с разрешения Рафи Джабар

    — С кем из донецких военных
    приходилось общаться?

    Я общался с
    очень многими военными, хорошо дружил с Гиви. Я помню, как познакомился с ним.
    На одном из мостов у меня пробило колесо, а запаски не было. Я ходил вокруг
    машины, когда мимо проехали два джипа, из которых вышли люди, среди них был и
    Гиви, он предложил мне помощь.

    Мне привезли колесо, и я начал его прикручивать. А Гиви мне
    и говорит: «Неправильно крутишь», и сам начал чинить колесо — этим он меня
    купил. Мы с ним после этого дружили. Правда не всегда мы появлялись на людях.
    Был такой момент, когда у нас были разные руководства, и поэтому мы не могли
    часто видеться.

    Я хотел бы рассказать про парня с позывным «Кипиш», у
    которого была очень трудная судьба. Он раньше был заключенным и всегда он жил
    для себя, вел не самый добропорядочный образ жизни. Но когда начался конфликт,
    один его близкий друг вступил в ополчение и сразу же погиб. Он вступил следом,
    и он однажды сказал: «Ты знаешь, впервые в жизни у меня есть цель, и я понимаю
    ради чего я живу». Он погиб в 2017 году, снайпер его застрелил в Авдеевской
    промзоне.

    Здесь такое неимоверное количество героев. Но когда на них
    смотришь, то думаешь, что они особо и не отличаются от других людей: у них нет
    горы мышц, это обычные ребята.

    «Я видел трагедию и доблесть»: афганский доброволец Рафи Джабар рассказал, почему готов отдать жизнь за народ Донбасса
    vk.com / с разрешения Рафи Джабар

    — Вы получили
    серьезные ранения, но при этом не сдались и продолжили вести активную
    деятельность. Что вам помогает не терять боевой дух?

    Это обязанность
    каждого бойца, каждого солдата, каждого человека. Мне помогло то, что я
    афганец, я с раннего детства рос в экстремальной среде. Я застал войну, как
    только родился.

    В каждом человеке есть неимоверная сила, вопрос в том, как
    он к ней подходит, и какие рамки для себя ставит. Когда погибали наши
    сослуживцы, всегда возникало чувство какой-то безнадежности, волком выть порой
    хотелось. Но я ставлю себя на место старшего, у которого погиб боец, и понимаю,
    что на меня смотрят остальные, от этого зависит боеспособность нашего
    подразделения. Каждый раз, когда было очень трудно, я всегда улыбался,
    подкидывал какие-то шутки, таким образом сглаживая момент и разряжая
    обстановку.

    Когда я получил ранение, я увидел, как переживают бойцы, мне
    надо было показать им, что это обычная штатная ситуация, что такое происходит и
    днем и ночью, что такие вещи тут не исключены.

    К моему великому сожалению, я не могу сейчас штурмовать
    «Азовсталь», я не могу находиться на позициях и вести штурмы укрепрайонов. Я не
    могу это сделать и меня это гложет, это моя лебединая песня, по которой я
    тоскую и плачу, но я могу помочь ребятам здесь и сейчас.

    «Я видел трагедию и доблесть»: афганский доброволец Рафи Джабар рассказал, почему готов отдать жизнь за народ Донбасса
    vk.com / с разрешения Рафи Джабар

    — Как восприняли
    информацию о начале спецоперации?

    Сегодня
    решается судьба России. В любом случае мы в этом вопросе разберемся, это дело
    принципа.

    — Насколько важно для
    Донбасса освобождение всех территорий, жители которых в 2014 году сделали свой
    выбор?

    Этот вопрос не
    жизненно важный, смертельно важный. Это освобождение наших территорий. И мы
    знаем, что мы их освободим!

    — Ваша жизнь полна
    подвигов и отваги, если бы у вас была возможность заново прожить свою жизнь,
    выбрали бы снова этот путь?

    Ни одну секунду
    своей жизни я бы не поменял. Единственное, что я хотел бы получить ранение
    попозже, чтобы участвовать сейчас в освобождении Донецких и Луганских народных республик. Мне в жизни выпала честь находиться с «людьми-глыбами», находится в
    одни окопах с «исполинами», освобождать ДНР, защищать русский народ.

    Для меня жизнь наполнена смыслом, и я ее прожил не просто
    так. Мне хотелось бы еще много хорошего сделать, особенно для русского народа.

    «Я видел трагедию и доблесть»: афганский доброволец Рафи Джабар рассказал, почему готов отдать жизнь за народ Донбасса
    vk.com / с разрешения Рафи Джабар

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
    президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
    связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
    Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

    Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся
    только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
    Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии
    подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

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