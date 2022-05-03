“Я в легком ступоре”: Сергей Лазарев приостановил творческую деятельность

Сергей Лазарев

Сергей Лазарев решил поставить на паузу музыкальную карьеру из-за непонимания, как действовать в изменившихся российских реалиях.

Пока я в легком ступоре, поскольку непонятно, как снимать и на каких площадках продвигать новые клипы. Многие рекорд-лейблы уходят из России. Многие легальные цифровые площадки, на которых можно было монетизировать свою работу, закрыты. Мы так долго стремились к легализации музыкального рынка и только-только пришли к цивилизованным отношениям в сфере музыки, а сейчас все опять непонятно. Пока мы все пытаемся привыкнуть к новой данности. Так что я временно приостановил работу над новым альбомом и смотрю, что будет дальше,

— приводит слова Лазарева Starhit.

Певец признался, что в последнее время у него нет никакого желания появляться на публике — впрочем, поклонники и так уже заметили, что Лазарев практически перестал обновлять соцсети.

Мне очень сложно получать вдохновение в такое неспокойное время, когда вокруг столько негатива, злобы и ненависти. Очень сложно всему этому противостоять. В такие моменты хочется закрыться и никого не впускать в свой мир.

Напомним, что Сергей Лазарев был одним из первых среди российских звезд, кто открыто осудил военную спецоперацию на Украине, однако впоследствии выяснилось, что его позиция не так однозначна. На днях у певца сорвалось выступление на концерте “ZаРоссию” в Липецке. В обладминистрации заявили, что Лазарев отказался встретиться с беженцами из ДНР и ЛНР, поэтому его заменили на Николая Баскова, однако от самого выступления артист не отказывался.