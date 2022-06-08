«Я со своим народом»: Аллегрова позвонила Симоньян и рассказала, что думает о сбежавших из России артистах

Народная артистка Ирина Аллегрова в телефонном разговоре сообщила Маргарите Симоньян, что она с российским народом и Россией.
В эфире общественно-политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» Маргарита Симоньян рассказала, что накануне у нее состоялся телефонный разговор с российской певицей Ириной Аллегровой. Исполнительница пыталась связаться с супругом Симоньян, Теграном Кеосаяном, однако трубку взяла Маргарита. Оказалось, что Аллегрова хотела высказать свою позицию по действиям России на Украине, поэтому она даже обрадовалась, что на звонок ответила Маргарита.
«Ой, Маргарита, еще лучше, что ты. Я позвонила, чтобы сказать вам с Тиграном, чтобы вы знали, что я не с ними. Еще вот Володе Соловьеву хочу дозвониться, чтобы вы случайно не подумали, что вот эти все (не будем перечислять) — и мы все с ними. Я хочу, чтобы вы и народ знали, что я со своим народом, я в другом лагере, я не с этими всеми», — рассказала журналистка в эфире «России-1».
После начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик. Однако часть российских звезд не смогла выразить поддержку народу Донбасса и отметила, что решение России о начале спецоперации было поспешным. Среди таких артистов оказались шоумен Максим Галкин с супругой Аллой Пугачевой, Борис Акунин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, актриса Чулпан Хаматова, телеведущий Иван Ургант и музыкант Сергей Лазарев. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.