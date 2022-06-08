«Я со своим народом»: Аллегрова позвонила Симоньян и рассказала, что думает о сбежавших из России артистах

«Ой, Маргарита, еще лучше, что ты. Я позвонила, чтобы сказать вам с Тиграном, чтобы вы знали, что я не с ними. Еще вот Володе Соловьеву хочу дозвониться, чтобы вы случайно не подумали, что вот эти все (не будем перечислять) — и мы все с ними. Я хочу, чтобы вы и народ знали, что я со своим народом, я в другом лагере, я не с этими всеми», — рассказала журналистка в эфире «России-1».