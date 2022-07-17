«Я с хорошими новостями»: Заворотнюк вышла на связь с поклонниками и рассказала о выздоровлении

«Дорогие, я с хорошими новостями! Сегодня июль и завтра тоже! А значит, персики на ужин, веснушки на носу, распахнутые окна и прогулки в босоножках! А еще можно не до конца сушить волосы. А что для вас лето?» — написала девушка в своем микроблоге.