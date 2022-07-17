«Я с хорошими новостями»: Заворотнюк вышла на связь с поклонниками и рассказала о выздоровлении

Стало известно, что дочь российской актрисы Анна Заворотнюк поборола болезнь и вышла на связь с поклонниками, передает «Экспресс газета».
У болеющей раком Анастасии Заворотнюк есть 26-летняя дочь. Совсем недавно девушка переболела коронавирусной инфекцией, с последствиями которой не мог справиться ни один врач.
Однако сейчас Анна полностью выздоровела и вышла на связь с поклонниками, сообщив радостную новость.
«Дорогие, я с хорошими новостями! Сегодня июль и завтра тоже! А значит, персики на ужин, веснушки на носу, распахнутые окна и прогулки в босоножках! А еще можно не до конца сушить волосы. А что для вас лето?» — написала девушка в своем микроблоге.
Ранее «Народные Новости» сообщили, что журналист Еремин рассказал о критическом состоянии онкобольной Анастасии Заворотнюк.