«Я покажу Вам много интересного о Lockheed в течение ближайшего времени». Хакер обещает опубликовать украденные у производителя РСЗО HIMARS данные, в том числе «новейшие технологии»

Лидер российской хакерской группировки Killnet пообещал обнародовать новейшие технологии и данные всех сотрудников военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, взлом которой был осуществлен накануне.





«То, что я сделал с Lockheed Martin, это всего лишь 0.1% … Дальше Вы увидите новейшие технологии этой корпорации … Полный слив абсолютно всех сотрудников … Вы увидите огромную коррекцию цены акций … Я покажу Вам много интересного о Lockheed в течение ближайшего времени», — написал лидер Killnet в своем Telegram-канале.

Напомним, вчера стало известно, что хакеры взломали систему авторизации сотрудников Lockheed Martin и скачали данные всех кандидатов на работу в корпорации, также пострадали некоторые сервисы NASA. Позднее в Killnet сообщили, что корпорация восстановила работу своего сайта и иных систем, но не данные.

Американская Lockheed Martin возглавляет топ самых прибыльных оборонных компаний мира по итогам 2021 года. Ее совокупный доход от реализации продуктов военного назначения по государственным контрактам в 2021 году превысил 64,5 миллиарда долларов. Lockheed Martin — разработчик истребителей F-35, РСЗО HIMARS и создатель перспективных американских гиперзвуковых ракет.