«Я патриот и не уехал!»: Стас Ярушин рассказал, как относится к эмигрировавшим звездам и российскому кино

«Я не являюсь экспертом в области кино. Это надо обращаться к каким-нибудь специалистам, типа “а-ля Бондарчук”. Такие, например, как Михалков, Бондарчук. Я не актер, я не имею отношения к российскому кинематографу. У меня нет актерского образования. Я не имею права говорить о кино, как профессионал. Как любитель могу сказать, что есть хорошие фильмы, есть плохие. Как и везде. Как и на Западе», — рассказал артист.