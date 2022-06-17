«Я патриот и не уехал!»: Стас Ярушин рассказал, как относится к эмигрировавшим звездам и российскому кино

Успех любого артиста заключается в искренности, а уехавшие за границу актеры никогда не были профессионалами, заявил Стас Ярушин в беседе с корреспондентом издания «Народные Новости», входящего в Медиагруппу «Патриот», на полях Петербургского международного форума.
По словам Ярушина, чтобы получить роль в кино, зачастую нужны связи. Он считает, что его, например, ассоциируют с Антоном Мартыновым из «Универа», поэтому на нем стоит клеймо, и ему не предлагают другие роли. Ярушин отметил, что прошел пару кастингов, и даже был снят «пилот», а потом все пропадало.
«Я не являюсь экспертом в области кино. Это надо обращаться к каким-нибудь специалистам, типа “а-ля Бондарчук”. Такие, например, как Михалков, Бондарчук. Я не актер, я не имею отношения к российскому кинематографу. У меня нет актерского образования. Я не имею права говорить о кино, как профессионал. Как любитель могу сказать, что есть хорошие фильмы, есть плохие. Как и везде. Как и на Западе», — рассказал артист.
Актер не очень любит обсуждать уехавших артистов. Считая себя патриотом, Стас не может понять их поступок. По его словам, успех артиста и режиссера заключается в искренности и профессионализме.
«Есть *****-артисты, которые уехали куда-то, и оттуда поливают нашу страну грязью», — отметил Ярушин.
Актер подчеркнул, что все, что он имеет — это благодаря музыке, и многие об этом не знают. Ярушин имеет свой «продакшн», он продюсирует, делает различные проекты, в том числе музыкальные.
«Я вернулся к музыке. Я за три года собрал классный состав. Завтра я записываю песню дуэтом с Ларисой Долиной. На этом поприще я хочу чего-то добиться и добиваюсь, двигаюсь в правильном направлении. 4 июля я выступаю по приглашению Леонида Агутина в “Формуле Леонида Агутина”. Значит, тут мы кому-то нужны», — отметил Стас Ярушин.
Артист рассказал корреспонденту НН, что не имеет амбиций в плане киноактера. Ярушин хочет делать то, что нравится, искренне и профессионально.
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