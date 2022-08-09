Я от сонара ушел, и от радара ушел. Китайские ученые создали дрон, способный и летать, и плавать

Китайские ученые создали беспилотный аппарат, способный летать и плавать. Создатели указывают на его и гражданское, и военное применение.





Разработку вели специалисты Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики. Аппарат приводится в движение четырьмя пропеллерами, включая два поворотных в передней части. Летает дрон с помощью двух раскладных крыльев, максимальная воздушная скорость — 120 километров в час. За счет наличия крыльев беспилотник экономит энергию во время полета и пригоден для длительных миссий. Аппарат достигает в ширину около двух метров.

По задумке разработчиков, беспилотник может выполнять и гражданские, и военные задачи. Например, его можно использовать при разведке, поиске и обследовании водных мин или же в качестве атакующего дрона (дрона-камикадзе). Для этого способность погружаться под воду особенно важна, поскольку так можно спрятаться от радара. Под водой крылья складываются, и аппарат становится похож на миниатюрную подводную лодку. А поднявшись в воздух, дрон скрывается от сонара. По мнению ученых, такие способности могут ввести в замешательство командиров противостоящих армий.