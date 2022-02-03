«Я ничьей крови не хочу»: сломавший руку оперативнице инспектор обратился к общественности

Сотрудник ГИБДД Василеостровского района Александр Колесников, у которого произошел конфликт с девушкой-оперативницей, в аудиообращении в социальных сетях заявил о своей правоте в сложившейся ситуации.

Мужчина, которого представили как Александра Колесникова, заявил, что хочет, чтобы эта ситуация разрешилась без последствий для всех сторон.

«Я ничьей крови не хочу, ожидаю решение СК, примерно его знаю, его озвучили сегодня с утра. Знаю решение инспекции по работе с личным составом. Но не буду озвучивать. Если вы узнаете все подробности, у вас может мнение и поменяется. То, что вы видите по видео, которое обрезано в нескольких местах, это концовка», — заявил инспектор ГИБДД.

Все произошло 31 января в отделе полиции № 37 на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. После конфликта на парковке возник спор между двумя сотрудниками Госавтоинспекции и 24-летней сотрудницей уголовного розыске. Девушка оскорбляла инспекторов, отказывалась показывать удостоверение сотрудника полиции, а после набросилась на них. В результате началась потасовка, в ходе которой девушка получила перелом руки. В настоящее время проводится служебная проверка. Расследованием также занялся Следственный комитет России.

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