“Я не боюсь — и вы не бойтесь”: Илью Яшина арестовали по обвинению в фейках о российской армии

Илья Яшин

Суд арестовал оппозиционного политика Илью Яшина на два месяца, до 12 сентября 2022 года, по обвинению в фейках о ВС РФ. Яшина задержали еще 28 июня за неповиновение сотруднику полиции и в итоге предъявили новое обвинение. Слушание по делу прошло в Басманном суде Москвы в закрытом режиме — следствие опасалось, что внимание СМИ и публики навредит слушанию.

Защита Яшина обжалует решение суда. Сам политик свою вину не признал: уголовное преследование он считает политически мотивированным.

Итак, суд отправил меня в тюрьму за антивоенные выступления. Давайте начистоту: с 24 февраля я прекрасно понимал, что меня арестуют. Все это понимали. Оперативники вчера в “доверительном разговоре” несколько раз спросили: “Ну объясни, чего ты не уехал-то? Тебе же четыре месяца дали на свободе. Всем было бы проще, если бы ты свалил…”. Хорошо, объясню. Я не хочу, чтобы им было проще. Не хочу бегать и прятаться от тех, кого презираю. Не хочу унижаться перед военными преступниками и опускать перед ними глаза. В ходатайстве о заключении меня под стражу сказано: “Яшин своими выступлениями нанес ущерб интересам России…”. Чушь. Своими выступлениями я защищал Россию. <…> Чтобы вырваться из этого мрака, нам придется заплатить свою цену. Немцов заплатил жизнью, сотни людей прямо сейчас платят личной свободой. Когда началась ***** (спецоперация. — Прим. ред.), я пообещал, что никуда не сбегу и буду громко говорить правду столько времени, сколько получится. А когда арестуют — приму этот удар достойно. Я держу свое слово. Не переживайте за меня, друзья. И умоляю: не позволяйте себя запугать. Я не боюсь — и вы не бойтесь,

— написал Яшин после вынесения приговора на своей странице в фейсбуке*.



Илья Яшин в автозаке

СК РФ возбудил уголовное дело о фейках из-за выпуска на YouTube-канале Яшина, в котором он рассказывал о событиях в украинском городе Буче, случившихся в ходе военной спецоперации РФ на Украине.

Так называемый закон о фейках (распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) был принят вскоре после начала спецоперации, наказание по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы. Из-за закона о фейках преследованию подверглись уже многие публичные и непубличные люди, транслирующие свое видение ситуации на Украине, отличающееся от официальной российской позиции. Так, например, уголовные дела уже завели на блогера Нику Белоцерковскую, писателя Дмитрия Глуховского и журналиста Илью Красильщика — заочно, поскольку они находятся не в России.

*Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)