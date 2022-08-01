Я люблю свою страну: актриса Светлана Немоляева объяснила главный просчет сбежавших из России артистов

«Русские люди, конечно, есть везде. Когда мы приезжали на гастроли, у нас набирался зрительный зал. Но это не более одного-двух спектаклей в городе. Здесь, в Москве, я играла один из спектаклей в течение 24 лет, представляете? Конечно, не сравнить. Как и любовь зрителей. Если говорить об актерской судьбе и жизни, то как же без своих зрителей, которые так к тебе относятся, приходят на спектакли, любят твои фильмы? Без этого актер не может жить, да и человек, гражданин не может существовать», — убеждена народная артистка.