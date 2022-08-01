Я люблю свою страну: актриса Светлана Немоляева объяснила главный просчет сбежавших из России артистов

Сбежавшие из России звезды, особенно актеры — никогда не ощутят за границей той зрительской любви, которой были окружены на родине, заявила народная артистка РСФСР Светлана Немоляева в беседе с «Народными Новостями».
Напомним, многие звезды, покинувшие Россию после начала спецоперации в Донбассе, жаловались на всевозможные трудности за рубежом. Так, певица Светлана Лобода призналась, что из-за срочного отъезда ее дети испытали огромный стресс. Тем не менее она уверена, что уже никогда не вернется в РФ.
«Очень тяжело. Дети вообще сложно адаптируются к новой реальности. Я не вижу возможности даже думать о том, что могу вернуться в Москву и жить в России. Это исключено», — сказала Лобода.
Ранее актриса Чулпан Хаматова отмечала, что тоскует по родине, однако это не мешает ей «искать счастье» в США. Она направилась за океан, когда поняла, что существовать на зарплату в рижском театре крайне нелегко.
Каждый сам принимает решения о том, где жить и что делать, напомнила Светлана Немоляева. Она подчеркнула, что не представляет жизнь где-то на чужбине.
«Я не могу за других говорить — у каждого своя причина, свой порыв, ситуация. Но я бы никогда в жизни не уехала, не променяла бы свою страну ни на какую другую. Я объездила весь мир — была и на американском континенте, в Австралии, в Азии — везде. Проходили пять-семь дней, и я уже скучала по дому, семье, стране. (…) Я плотью, кровью привязана к своим берегам, поэтому для меня это невозможно», — констатировала наша собеседница.
Некоторые сбежавшие артисты продолжают выступать за рубежом для русскоязычного населения. Да, признает Светлана Немоляева, собрать людей на один-два заграничных концерта можно, но артист уже никогда не будет купаться в любви соотечественников, как это было в родной стране.
«Русские люди, конечно, есть везде. Когда мы приезжали на гастроли, у нас набирался зрительный зал. Но это не более одного-двух спектаклей в городе. Здесь, в Москве, я играла один из спектаклей в течение 24 лет, представляете? Конечно, не сравнить. Как и любовь зрителей. Если говорить об актерской судьбе и жизни, то как же без своих зрителей, которые так к тебе относятся, приходят на спектакли, любят твои фильмы? Без этого актер не может жить, да и человек, гражданин не может существовать», — убеждена народная артистка.
Для кого-то переезд из России — вопрос выбора, политического решения, а кто-то рассуждает совсем иными категориями.
«Люди уезжают… я боюсь кого-то осуждать, судить, ставить ярлыки и клеймо. Каждый выбирает свою судьбину, дорогу. У меня действуют сердечные привязанности — я люблю свою страну, люблю Россию, свой дом, свои пенаты», — добавила Немоляева.
Ранее певица Наталья Королева заявила, что отправилась в США, поскольку «всегда была артистом международного масштаба». К тому же в этой стране живут ее родственники.