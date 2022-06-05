«Я к ним всегда относился с сожалением»: певец Галанин осудил сбежавших из России звезд

Основатель группы «СерьГа», известный гитарист и исполнитель Сергей Галанин заявил, что он всегда с Россией, особенно сейчас.
Галанин считает, что ситуация, которая сложилась на сегодняшний день для России, все прояснила. Теперь стало понятно кто есть кто, кто с кем. По словам вокалиста, сейчас наступило такое время, когда все предельно прояснилось, все говорится открыто.
«Конечно, я со страной, конечно, я с Россией, особенно сейчас. Если говорить о наших внешних противниках, ситуация откровенно враждебная. Сейчас мне очень многое напоминает преддверие Великой Отечественной войны, конец 1930-х — начало 1940-х, когда вся Европа была против нас. Хотя всё это для меня не выглядит странно. Я всегда помнил о том, что фашизм и нацизм — это порождение Европы. Не надо этого забывать!» — рассказал Галанин в интервью «АиФ».
По словам вокалиста, ему очень больно видеть, что происходит между братскими народами. При этом нет ничего важнее, чем сберечь нашу историю, нашу культуру и наш русский язык.
Комментируя массовый отъезд деятелей культуры из РФ после начала специальной операции России на Украине, Галанин отметил, что он не очень понимает их позицию, как можно чужое любить больше, чем свою Родину.
«Что касается наших внутренних противников, с ними отдельный разговор. Я к ним всегда относился с сожалением. Надо понимать, что, занимая иную позицию, в этот момент играешь на руку совсем другим людям, совсем другим дядям», — считает вокалист.
После начала спецоперации России в Донбассе большинство артистов шоу-бизнеса высказалось в поддержку помощи жителям республик. Однако часть российских звезд не смогла выразить поддержку народу Донбасса и отметила, что решение России о начале спецоперации было поспешным. Среди таких артистов оказались шоумен Максим Галкин с супругой Аллой Пугачевой, Борис Акунин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, актриса Чулпан Хаматова, телеведущий Иван Ургант и музыкант Сергей Лазарев. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.