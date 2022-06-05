«Я к ним всегда относился с сожалением»: певец Галанин осудил сбежавших из России звезд

«Конечно, я со страной, конечно, я с Россией, особенно сейчас. Если говорить о наших внешних противниках, ситуация откровенно враждебная. Сейчас мне очень многое напоминает преддверие Великой Отечественной войны, конец 1930-х — начало 1940-х, когда вся Европа была против нас. Хотя всё это для меня не выглядит странно. Я всегда помнил о том, что фашизм и нацизм — это порождение Европы. Не надо этого забывать!» — рассказал Галанин в интервью «АиФ».