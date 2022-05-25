«Я изобрел юмор»: Кушанашвили высказался о российских артистах

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили оскорбительно высказался в адрес российских комиков. Он заявил, что сам изобрел юмор.
Кушанашвили в рамках YouTube-программы «Каково?» ответил на волнующие вопросы подписчиков. Один из них поинтересовался, кого журналист считает достойным юмористом на российской эстраде.
«Я изобрел юмор. Я изобрел его. Клара Новикова уже не выступает. Я запретил ей выступать. Ефим Шифрин все время качается и цитирует [Николая] Гоголя. Думает, что он очень умен», — высказался он.
Телеведущий подчеркнул, что его мало кто может удивить. Несмотря на это, он все-таки выделил одного из юмористов. Им оказался Михаил Грушевский.
Кушанашвили регулярно высказывается о представителях российского шоу-бизнеса. Так, например, он не оставил без внимания артистов, которые покинули Россию после начала специальной операции на Украине. За рубеж улетели актрисы Рената Литвинова и Чулпан Хаматова, певицы Земфира и Алла Пугачева.