«Я изменяю Гуляеву!»: Лолита ответила на слухи о романе с дизайнером, записав видео с молодым другом

Слухи о романе певицы Лолиты Милявской и дизайнера Игоря Гуляева, судя по всему, не подтвердились. Артистка выложила в социальных сетях видео, на кадрах которого целуется с другим мужичиной, передает Teleprogramma.pro.
Совсем недавно СМИ сообщили о возможном романе Милявской и Гулиева. Однако, утверждает сама Лолита, она встречается с другим «молодым мужиком», который появился в кадре ее нового поста. Молодому человеку на вид не больше 40 лет. В процессе записи ролика, певица и мужчина игриво улыбаются, а в какой-то момент даже целуются.
«Я не знаю, как объяснить то, что я сегодня с этим мужчиной, но с ним я проведу вечер. То есть я изменяю Гуляеву! Наутро мы ждем заголовков! Если я с молодым мужиком, значит мы вместе! Мне нравится этот мужик! Мы знакомы уже много лет. Старые связи не ржавеют», — сказала 58 летняя Лолита.
В конце июля Милявская уже комментировала слухи о романе с 53-летним дизайнером Гуляевым. По ее словам, их связывают лишь дружеские отношения, которые не могут перерасти в интимные.