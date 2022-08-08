«Я изменяю Гуляеву!»: Лолита ответила на слухи о романе с дизайнером, записав видео с молодым другом

«Я не знаю, как объяснить то, что я сегодня с этим мужчиной, но с ним я проведу вечер. То есть я изменяю Гуляеву! Наутро мы ждем заголовков! Если я с молодым мужиком, значит мы вместе! Мне нравится этот мужик! Мы знакомы уже много лет. Старые связи не ржавеют», — сказала 58 летняя Лолита.