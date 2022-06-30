«Я готов принять пулю за Владимира Путина»: слова гостя британского шоу лишили дара речи телеведущих

Ведущий британского утреннего телешоу Good Morning Britain Бен Шепард и Кейт Гарравей буквально проглотили языки после слов приглашенного гостя о президенте России Владимире Путине, пишет The Sun, передает «ПолитРоссия».
Участие в программе принял бывший глава гоночной серии «Формула-1» Берни Экклстоун, который лично знаком с российским лидером. Во время прямого эфира, разговор зашел о текущих геополитических событиях. В какой-то момент Экклстоун ошарашил телеведущих.
«Я готов принять пулю за Владимира Путина. Он первоклассный человек», — сказал он.
Затем экс-глава Ф-1 высказался и о президенте Украины Владимире Зеленском, подчеркнув, что, заняв высший должностной пост в стране, он так и не перестал быть артистом комедийного жанра.
«Я думаю, если бы он (Зеленский — Прим. ред.) задумался о многих вещах и приложил достаточно усилий, чтобы поговорить с господином Путиным, который является разумным человеком, тот выслушал бы его и, вероятно, мог бы что-то сделать по этому поводу», — прокомментировал Экклстоун.
Ведущие Бен Шепард и Кейт Гарравей не нашлись, что ответить на неожиданные слова известного гостя, потеряв дар речи.
Ранее сообщалось, что председатель Национального комитета Республиканской партии Ронна Ромни Макдэниэл поймал Джо Байдена на нарушении обещаний после его слов о Владимире Путине.