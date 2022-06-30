«Я готов принять пулю за Владимира Путина»: слова гостя британского шоу лишили дара речи телеведущих

«Я думаю, если бы он (Зеленский — Прим. ред.) задумался о многих вещах и приложил достаточно усилий, чтобы поговорить с господином Путиным, который является разумным человеком, тот выслушал бы его и, вероятно, мог бы что-то сделать по этому поводу», — прокомментировал Экклстоун.