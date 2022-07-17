«Я его не люблю»: актриса Германова отказалась от приемного сына из-за диагноза

«Она говорит: “Он псих, я его не люблю, уберите его от меня”. Понятно, что она тоже очень раненый человек. Для нее было ударом, когда он снял потом с себя эти диагнозы. Я общалась с этим парнем на паре передач. Он абсолютно здоров. Он в сто раз здоровее Дуни», — заявила публицист.