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«Я его не люблю»: актриса Германова отказалась от приемного сына из-за диагноза

«Я его не люблю»: актриса Германова отказалась от приемного сына из-за диагноза
Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Российская актриса Евдокия Германова отказалась от своего приемного сына Николая. Об этом стало известно после выхода выпуска программы «Центральное телевидение». Известный публицист Мария Арбатова заступилась за ребенка.

Евдокия заявила, что ранее принятый в ее семью мальчик оказался психически больным. По ее словам, у Николая диагностировали шизоаффективное расстройство. Он прошел лечение в клинике, однако артистка отказалась забирать его оттуда.

Мария Арбатова заявила, что ребенок не заслуживает подобного отношения к себе.

«Она говорит: “Он псих, я его не люблю, уберите его от меня”. Понятно, что она тоже очень раненый человек. Для нее было ударом, когда он снял потом с себя эти диагнозы. Я общалась с этим парнем на паре передач. Он абсолютно здоров. Он в сто раз здоровее Дуни», — заявила публицист.

Ранее «Народные Новости» сообщали, что Тодоровский презентовал сериал, посвященный его покойной жене.

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