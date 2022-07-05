«Я борец»: сестра Жанны Фриске рассказала о шансе на спасение от рака четвертой степени

Двоюродная сестра Жанны Фриске Татьяна борется с раком, который уже смогла победить 11 лет назад. В то время болезнь вступила в стадию ремиссии. Но недавно болезнь вновь вернулась и обернулась метастазами в печень и позвоночник. Семья Гончаренко начала искать средства, чтобы оказать помощь девушке.