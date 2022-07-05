«Я борец»: сестра Жанны Фриске рассказала о шансе на спасение от рака четвертой степени

Здоровье двоюродной сестры Жанны Фриске, Татьяны Гончаренко, вызывает беспокойство у многих поклонников покойной певицы. Стоит отметить, что женщина пережила рецидив страшной болезни.
Двоюродная сестра Жанны Фриске Татьяна борется с раком, который уже смогла победить 11 лет назад. В то время болезнь вступила в стадию ремиссии. Но недавно болезнь вновь вернулась и обернулась метастазами в печень и позвоночник. Семья Гончаренко начала искать средства, чтобы оказать помощь девушке.
В настоящее время Татьяна находится в Турции на лечении. Ее сестра Наталья обратилась к поклонникам и попросила их оказать помощь.
«Диагноз страшный, но шанс есть! Очень прошу о помощи неравнодушных людей. Совместными силами ведем сбор средств. (…) Я хочу, чтобы моя сестра жила! Заранее благодарю неравнодушных», — обратилась к поклонникам 36-летняя Наталья.
Гончаренко призналась, что старается не падать духом и всеми силами борется с болезнью.
«Когда сказали, что очень агрессивный вид рака четвертой степени, но ты по жизни борец и проходишь химию раз в неделю без перерывов до сентября», — написала Гончаренко в личном блоге.