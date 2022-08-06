«Я, Болонев и Кот в сапогах»: бизнесмен Пригожин прокомментировал слухи о посещении Ирмино в ЛНР

Отвечая на запрос, Пригожин подтвердил, что накануне действительно встречался с Болоневым и актером Сергеем Гарусовым. При этом лидера группировки «Ленинград» он не упомянул. Бизнесмен предоставил оригинал фотографии, о которой шла речь в ряде СМИ.