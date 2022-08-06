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«Я, Болонев и Кот в сапогах»: бизнесмен Пригожин прокомментировал слухи о посещении Ирмино в ЛНР

«Я, Болонев и Кот в сапогах»: бизнесмен Пригожин прокомментировал слухи о посещении Ирмино в ЛНР
Пресс-служба компании «Конкорд»

В СМИ появилась информация о встрече в Донбассе бизнесмена Евгения Пригожина с музыкантом Сергеем Шнуровым и актером Георгием Болоневым. Журналисты ИА Regnum обратились в пресс-службу компании «Конкорд» с просьбой прокомментировать публикации.

Отвечая на запрос, Пригожин подтвердил, что накануне действительно встречался с Болоневым и актером Сергеем Гарусовым. При этом лидера группировки «Ленинград» он не упомянул. Бизнесмен предоставил оригинал фотографии, о которой шла речь в ряде СМИ.

«Кстати, если бы Сергей Гарусов надел кошачью маску, то были бы я, Болонев и Кот в сапогах. Для удовлетворения вашего любопытства прикладываю оригинал фотографии», — приводит ответ Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

На фото отчетливо видно, что в одном кадре с бизнесменом находятся актеры Георгий Болонев и Сергей Гарусов.

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