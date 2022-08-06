«Я, Болонев и Кот в сапогах»: бизнесмен Пригожин прокомментировал слухи о посещении Ирмино в ЛНР

В СМИ появилась информация о встрече в Донбассе бизнесмена Евгения Пригожина с музыкантом Сергеем Шнуровым и актером Георгием Болоневым. Журналисты ИА Regnum обратились в пресс-службу компании «Конкорд» с просьбой прокомментировать публикации.
Отвечая на запрос, Пригожин подтвердил, что накануне действительно встречался с Болоневым и актером Сергеем Гарусовым. При этом лидера группировки «Ленинград» он не упомянул. Бизнесмен предоставил оригинал фотографии, о которой шла речь в ряде СМИ.
«Кстати, если бы Сергей Гарусов надел кошачью маску, то были бы я, Болонев и Кот в сапогах. Для удовлетворения вашего любопытства прикладываю оригинал фотографии», — приводит ответ Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
На фото отчетливо видно, что в одном кадре с бизнесменом находятся актеры Георгий Болонев и Сергей Гарусов.