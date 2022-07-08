Xiaomi запустила в Китае сервис по релокации телевизоров. За 9 долларов его перенесут из одной комнаты в другую

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Xiaomi запустила в Китае сервис по релокации телевизоров – попросту переносу их. Бизнес-модель предусматривает два варианта. Первый – перемещение ТВ по тому же адресу (из комнаты в комнату, в рамках этажа, вверх и вниз по лестнице). Второй – перемещение в рамках квартала: в пределах одного километра от места проживания пользователя.





Цены – вполне терпимые. Дешевле всего переместить ТВ с диагональю экрана до 39 дюймов по первому сценарию – обойдется это всего в 9 долларов. Перемещение такого же ТВ по второму сценарию ненамного дороже – 12,5 долларов.

Чем больше размер диагонали, тем дороже услуга. Так, например, перенести 100-дюймовый телевизор из комнаты в комнату (или в пределах подъезда) обойдется в 70 долларов. Компания подчеркивает, что это – только плата «за физическую силу», а за сверление дырок в стене для установки соответствующего крепления придется доплатить. Само настенное крепление тоже надо покупать самостоятельно. Вот такой вот сервис.