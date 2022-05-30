Xiaomi запустила «праздничную неделю» в России — скидки до 30 тысяч рублей

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Компания Xiaomi объявила о запуске распродажи смартфонов и другой фирменной техники в своём официальном российском онлайн-магазине.





Акция «Праздничная неделя Redmi» началась сегодня и продлится до 23:59 по московскому времени 6 июня 2022 года. В её рамках обещаны скидки до 30 тысяч рублей. И хотя акции названа в честь бренда Redmi, самые внушительные скидки предлагаются на продукцию Xiaomi и Poco.

Так, обещанная скидка в 30 тысяч рублей предлагается для 75-дюймового телевизора Mi TV Q1 — его можно купить за 139 990 рублей вместо прежних 169 990 рублей.

Скидка в 20 тысяч рублей доступна для флагманского смартфона Xiaomi 12 Pro (114 990 рублей вместо прежних 134 990 рублей), 19 тысяч рублей — для Poco M4 Pro (20 990 вместо 39 990 рублей) и Poco X4 Pro 5G (31 990 вместо 50 990 рублей), 15 тысяч — для Xiaomi 12 (84 990 рублей вместо прежних 99 990 рублей). Есть и другие интересные предложения.

