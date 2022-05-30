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Xiaomi выпустила свои первые телевизоры на платформе Amazon

Xiaomi выпустила свои первые телевизоры на платформе Amazon

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Компания Xiaomi представила сегодня свою первую линейку умных телевизоров на программной платформе Fire TV от Amazon.


Дебют состоялся в Великобритании, в серию Xiaomi F2 вошло три недорогих модели диагональю 43, 50 и 55 дюймов. Все они получили «безрамочный» дизайн, разрешение 4K и поддержку HDR10 и HDMI 2.1. Даже у самой маленькой модели предусмотрено четыре порта HDMI. Цена стартует от 339 фунтов стерлингов (429 долларов).

Xiaomi выпустила свои первые телевизоры на платформе Amazon

Отметим, что Xiaomi за пределами Китая традиционно продавала телевизоры на основе платформы Android TV от Google, в том числе в Великобритании. Теперь же состоялся первый шаг к другой операционной системе. Впрочем, платформа Amazon Fire TV по-прежнему основана на Android. Главные отличия Amazon Fire TV — другой пользовательский интерфейс, магазин приложений и сервисы Amazon, а не Google.

Xiaomi выпустила свои первые телевизоры на платформе Amazon

Это изменение примечательно, поскольку в прошлом Google не разрешала своим партнёрам по Android TV использовать Amazon Fire TV — это было прописано в контракте как условие доступа к Google Play Store и другим сервисам Google.

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Xiaomi
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RusNewsToday24
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