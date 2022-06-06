Xiaomi выпустила приложение, выявляющее риск выпадения экрана в телевизорах

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Компания Xiaomi отреагировала на проблему «выпадающих экранов», заявив, что небольшое количество телевизоров Xiaomi TV EA70 действительно имеют такой брак. Устройства были выпущены в период с 14 февраля по 20 марта, при этом все пострадавшие получат бесплатный ремонт.

Более того, пользователи телевизоров Xiaomi TV EA70 теперь могут загрузить приложение EA70 Self-Check из магазина приложений, чтобы проверить, находится ли их телевизор в группе риска.

Xiaomi заявила, что предоставит бесплатное техническое обслуживание по месту жительства пользователей, которые могут связаться с официальной службой поддержки клиентов Xiaomi, чтобы назначить встречу для ремонта. При этом телевизоры получат дополнительное двухлетнее гарантийное обслуживание.

Источник добавляет, что в Weibo уже появились истории о том, как ЖК-экран телевизора Xiaomi выпал из корпуса и разбился.

Это не первый подобный случай в истории. Ранее похожие проблемы наблюдались с телевизорами Skyworth и Konka.