Xiaomi выпустила бета-версию Android 13 для Redmi K50, а также новейших Redmi Note 11T Pro и Redmi Note 11T Pro+

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Xiaomi уже тестирует бета-версию Android 13 для Redmi K50, а также для новейших Redmi Note 11T Pro и Redmi Note 11T Pro+. Сама компания это событие не делала достоянием общественности, но ресурс, публикующий подробности о смартфонах Xiaomi, нашел соответствующие сборки ОС.

Эти три модели получили сборку 22.6.16 на базе Android 13. Сборка – внутренняя, и пока ничто не указывает на то, что эти модели будут присоединены к программе публичного бета-тестирования Android 13, в которую входят Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Redmi K50 Pro и Xiaomi Pad 5. Судя по всему, выпуск бета-версии Android 13 для трех новых моделей – это часть рутинного внутреннего процесса по выпуску новых версий ПО. Это значит, Redmi K50, Redmi Note 11T Pro и Redmi Note 11T Pro+ получат Android 13 с устройствами первой волны, но позже тех, что участвуют в программе открытого бета-тестирования. Ожидается, что Android 13 для устройств первой волны Xiaomi и Redmi выйдет в октябре-ноябре текущего года.