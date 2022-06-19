Xiaomi установила рекорд распродажи 618. Какие смартфоны Xiaomi и Redmi пользовались наибольшим спросом?

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В Китае завершилась глобальная распродажа 618, и Xiaomi рассказала о своих успехах. Они есть, и немалые: за пару недель в адрес компании поступили платежи в размере 2,8 миллиарда долларов. Телефоны Xiaomi оказались самыми востребованными на пяти популярных китайских торговых площадках: JD.com, Tmall, Pinduoduo, Douyin и Kuaishou. Суперхитом стало семейства флагманов Xiaomi 12, но пользовались спросом и другие модели.

Так, например, Redmi K50 стал хитом в категории от 300 до 450 долларов, а Redmi K50 Pro оказался лучшим в ценовой категории от 450 до 600 долларов. В категории от 150 до 220 долларов самым востребованным оказался Redmi Note 11, также в число недорогих хитов вошли Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 10 Pro.





Помимо телефонов большим спросом в рамках распродажи 618 пользовались телевизоры компании. Так, ТВ Xiaomi заняли первое место в общем объеме продаж на платформах JD.com и Tmall. Если говорить о ноутбуках, то самыми популярными оказались модели RedmiBook Pro 15 2022, Redmi G 2021, RedmiBook Pro 14.