Xiaomi стала самым успешным китайским поставщиком смартфонов на мировом рынке

Агентство маркетинговых исследований Canalys опубликовало глобальный отчет о рынке смартфонов за третий квартал 2022 года.

В третьем квартале этого года мировой рынок смартфонов сократился на 9% в годовом исчислении, что сделало его худшим кварталом с 2014 года.

В частности, в тройку ведущих производителей вошли Samsung, Apple и Xiaomi с долями на мировом рынке 22%, 18% и 14% соответственно. Xiaomi стал лучшим китайским производителем, а Oppo и vivo заняли четвертое и пятое места с долями 10% и 9% соответственно.





Согласно финансовому отчету Xiaomi за последний квартал, компания добилась увеличения доли мобильных телефонов в Европе, Латинской Америке, Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и других регионах.

Что касается поставок, Xiaomi оказалась в тройке лидеров в 55 странах и регионах и в пятерке лидеров в 67 странах и регионах. В Европе компания занимает второе место с долей рынка 21,7%.

В августе этого года Xiaomi заняла 266 место в списке Fortune Global 500.