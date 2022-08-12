Xiaomi решила войти в список ведущих китайских автопроизводителей. Испытания автопилота Xiaomi уже начались

Компания Xiaomi пока еще не выпустила ни одного автомобиля, но гендиректор компании Лэй Цзюнь заявил, что к 2024 году Xiaomi планирует войти в число ведущих китайских автопроизводителей.

Он заявил, что пока о Xiaomi Auto известно не так много, но те результаты, которых она добилась за 500 дней работы, уже превзошли все ожидания. Он говорит о технологиях автономного вождения, объем инвестиций в которые даже на начальном этапе составит 500 млн долларов.

Испытания автопилота Xiaomi уже начались, в них участвуют порядка 140 автомобилей. Разработку в компании ведёт отдельный научно-технический центр, в котором работают сотни человек.

Уставной капитал новой компании Xiaomi Auto составил 1,5 млрд долларов, объем вложений в нее за следующие 10 лет достигнет 10 млрд долларов. Серийное производство машин начнётся в 2024 году.