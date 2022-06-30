Xiaomi рассекретила фитнес-браслет Mi Band 7 Pro. Он отличается от Mi Band 7 гораздо сильнее, чем можно было думать

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Xiaomi сегодня официально рассекретила фитнес-браслет Mi Band 7 Pro. Официальная премьера устройства состоится 4 июля вместе со смартфонами линейки Xiaomi 12S, но уже сейчас можно оценить дизайн устройства. И это – одно из ключевых отличий от Mi Band 7 и Mi Band 7 NFC.









Точнее, отличие состоит в использовании совершенно нового прямоугольного экрана – отличного от дисплея Mi Band 7. Очевидно, что он шире, а площадь больше. На самом деле Mi Band 7 Pro больше похож на часы, чем на фитнес-браслет. Естественно, интерфейс будет адаптирован для нового дисплея.





В описании новинки Xiaomi употребляет слово «мода», а также говорит о «более профессиональных спортивных функциях и функциях мониторинга здоровья». Можно думать, что у Mi Band 7 Pro будут необычные цвета как корпуса и ремешков, спортивных режимов станет больше и будут какие-то новшества по части мониторинга жизненных показателей. Хотя тут компания может ограничиться просто более точным оптическим датчиком для измерения ЧСС и SpO2, иначе Mi Band 7 Pro оказался бы слишком дорогим для своей ниши. Также ранее говорилось о том, что устройство получит встроенный модуль GPS.