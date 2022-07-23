Xiaomi прекратила выпуск запасных частей для Mi Max 3, Mi 8, Mi Mix 3, Mi Play, Redmi S2 и Redmi 6 Pro

Как пишет источник, Xiaomi с 1 июля текущего года прекратила ремонт 7 моделей смартфонов в своих официальных сервисных центрах в Китае. Речь о моделях Mi Max 3, Mi 8 (Explorer Edition и Screen Fingerprint Edition), Mi Mix 3, Mi Play, Redmi S2 и Redmi 6 Pro.

Компания прекратила выпуск запасных частей для обслуживания этих смартфонов. Это значит, что в официальном сервисе их отремонтируют только в том случае, если остались какие-то запчасти от предыдущих поставок, новых поставок уже не будет. В то же время в официальном сервисе могут принять смартфон для определения неисправности или, например, для чистки.

Прекращение выпуска запасных частей в Китае означает, что и в других странах (в том числе в России) пользователи этих моделей, вполне вероятно, столкнутся со сложностями в случае ремонта.