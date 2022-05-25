Xiaomi прекратила поддержку Mi 9T, Redmi K20 и Redmi 7. Эти смартфоны больше не будут обновляться

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Xiaomi обновила перечень смартфонов, достигших стадии EOL (End of Support). Его новая редакция пополнилась четырьмя моделями – Mi 9T, Redmi K20, Redmi 7 и Redmi Y3. Для них больше не будут выпускаться никакие обновления – ни прошивки, ни безопасности.





Xiaomi Mi 9T и Redmi K20 дебютировали с предустановленным интерфейсом MIUI 10 поверх Android 9. Последним официальным обновлением для Mi 9T стал интерфейс MIUI 12.1 на базе Android 11. Redmi Y3 и Redmi 7 тоже вышли с предустановленным интерфейсом MIUI 10 на базе Android 9. Глобальные версии этих смартфонов получили MIUI 12 на базе Adroid 10, а вот для китайского Redmi 7 даже вышла прошивка MIUI 12.5. Но MIUI 13 он уже не получит. По крайней мере, официально, в виде обновления по воздуху.