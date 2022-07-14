Xiaomi прекращает разработку MIUI 13 для восьми смартфонов. В их числе Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro, а также Redmi K30 и Redmi K30 Pro

Как пишет источник, Xiaomi 18 июля прекратит разработку MIUI 13 для восьми своих смартфонов. Речь идёт об остановке выпуска бета-версий.





Перечень смартфонов выглядит следующим образом: Xiaomi Mi CC9 Pro, Redmi K30 5G, Redmi K30i 5G, Redmi K30, Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Redmi K30 Pro, Xiaomi Mi 10 Lite Zoom. Источник указывает на номер последней бета-версии MIUI 13 для всех этих моделей — 22.7.13. Очевидно, прекращение разработки MIUI 13 говорит о том, что MIUI 13.5 эти модели уже не получат. Однако, так как выпуск финальных версий интерфейса значительно отстаёт от выпуска бета-версий, все эти модели будут ещё долгое время (от полугода до года) получать финальные обновления прошивки.