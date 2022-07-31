Xiaomi представила рюкзак со встроенным вентилятором. Он охладит спину пользователя и ноутбук

В компании Xiaomi выпустили новый продукт под дочерним брендом Korin — это рюкзак со встроенной системой охлаждения. Спинка оснащена вентилятором, который вращается со скоростью в 3500 оборотов в минуту. В конструкции используется энергоэффективный мотор.





Это позволяет охлаждать спину пользователя, когда он несёт рюкзак. А ещё на спинку можно поставить ноутбук, и система тоже охладит его, что актуально в условиях жаркого лета.





Производитель отмечает, что новинка выполнена из водостойких материалов, а в рюкзак поместятся смартфон, клавиатура, мышь, кошелек, наушники, ноутбук и зонт. Для зарядки мобильных устройств есть внешний порт USB. Также предусмотрены специальные ремешки с карабинами, чтобы пристегнуть рюкзак к чемодану.

Отметим, что новинка весит более 1,5 кг, на данный момент доступен только серый цвет, а цена составляет 499 юаней (чуть более 4500 рублей по курсу). Заказать новинку можно на площадке Xiaomi YouPin, но в будущем она появится также на AliExpress.

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