Xiaomi представила большой холодильник Mijia Refrigerator 536L категории Side-by-Side за 330 долларов. Он вмещает 487 яблок

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Завтра Xiaomi представит новые смартфоны Xiaomi 12S, фитнес-браслет переросток Mi Band 7 Pro, а также ноутбук Mi Notebook Pro 2022 с экраном OLED разрешением 4К. Но это будет только завтра, а сегодня у Xiaomi другая новинка – недорогой холодильник Mijia Refrigerator 536L категории Side-by-Side. Новинка оценена всего лишь в 330 долларов.





У холодильника две вертикальные двери. Та, что поменьше, открывает доступ к морозильному отделению объемом 189 литров, а за той, что побольше, находится холодильное отделение объемом 347 литров. Согласно официальным данным, морозильное отделение вмещает 309 коробок мороженого, а в холодильник можно загрузить 487 яблок.





На двери Mijia Refrigerator 536L размещена сенсорная LED-панель, позволяющая выбрать один из четырех режимов работы: интеллектуальный, быстрое охлаждение, быстрая заморозка и отпуск.





В устройстве применен инверторный компрессор. Заявленный уровень шума – 36 дБ, энергопотребление – 40 Вт/ч. Технология Frost Free обеспечивает равномерное распределение воздушного потока по холодильной камере, препятствует образованию наледи и избавляет от необходимости размораживать холодильник.