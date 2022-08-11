Xiaomi показала человекоподобного робота CyberOne. Он умеет ходить и общаться с людьми

На презентации в Китае компания Xiaomi сегодня, 11 августа, показала первого фирменного человекоподобного робота CyberOne. Этот робот-гуманоид умеет самостоятельно ходить на двух ногах и общаться с людьми. Его максимальная скорость составляет порядка 3,6 км/ч.





Рост робота составляет 177 см, а вес — 52 кг. Корпус выполнен в чёрно-белом исполнении. В ходе беседы с человеком робот умеет распознавать 45 человеческих эмоций. Также он умеет дарить цветы, что и было показано на презентации. После этого робот вместе с генеральным директором компании сделали селфи на новейший складной смартфон Xiaomi Mix Fold 2.





Робота не планируют выводить на рынок — компания будет использовать его в качестве исследовательской платформы. Также появилось официальное видео, где показали основные возможности нового робота:

Ранее Xiaomi презентовала огромный планшет.