Xiaomi объявляет ценовую войну. Компания снижает стоимость Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro в Китае сразу на 75 долларов

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Скоро в Китае стартует большая распродажа 618, и многие компании готовятся к ней заранее. В том числе и Xiaomi. Компания объявила о снижении стоимости своих флагманов в Китае с 23 мая. Причем в этот день стартуют предварительные продажи смартфонов с обновленными ценниками, а в реальности акция будет запущена 31 мая.





Стоимость Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro разом снизится на 500 юаней или 75 долларов. В итоге самый доступный Xiaomi 12 можно будет приобрести за 480 долларов. Подешевеет и Xiaomi 12X, но не так существенно – на 300 юаней или 45 долларов. Цена этой модели в базовой версии составит 2400 юаней или 360 долларов.





Напомним, Xiaomi 12X ничем не отличается от Xiaomi 12, кроме однокристальной системы: если старшая модель базируется на SoC Snapdragon 8 Gen 1, то Xiaomi 12X построен на Snapdragon 870. А Xiaomi 12 Pro отличается от Xiaomi 12 наличием экрана 2К и 50-мегапиксельного датчика Sony IMX707 оптического формата 1/1,28 дюйма, а также поддержкой зарядки мощностью 120 Вт.