Xiaomi не в топе. Лучшие смартфоны Android по соотношению цены и производительности по версии AnTuTu

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Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинги лучших смартфонов Android по соотношению цены и производительности в разных ценовых категориях по состоянию на апрель 2022 года.





Самую бюджетную категорию, до 1999 юаней (до 302 долларов), возглавил смартфон Motorola Edge S30 на основе прошлогодней флагманской платформы Qualcomm Snapdragon 888+. На втором месте — Redmi Note 10 Pro на основе MediaTek Dimensity 1100, а третье место принадлежит Realme GT Neo2T с SoC Dimensity 1200.





Лидером категории от 2000 до 2999 юаней (от 303 до 453 долларов) стал Realme GT в версии 12/256 ГБ, второе место занял дебютировавший в апреле смартфон Realme GT Neo3, а на третьем оказался iQOO Neo6.





В категории от 3000 до 3999 юаней (от 454 до 605 долларов) на первом месте находится Realme GT2 Pro, на втором — iQOO 9, а на третьем — Nubia Z40 Pro.





В категории от 4000 до 4999 юаней (от 606 до 756 долларов) первое место занял новенький игровой флагман Black Shark 5 Pro из экосистемы Xiaomi, второе — Nubia Red Magic 7 Pro, а третье — iQOO 9 Pro.





Среди самых дорогих смартфонов с ценой выше 757 долларов лидирует Oppo Find X5 Pro Dimensity Edition. Второе место занял новейший бизнес-флагман Vivo X Note, а третье — Oppo Find X5 Pro.