Xiaomi начала тестировать MIUI 13 на основе Android 13

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Компания Xiaomi начала внутреннее тестирование фирменной оболочки MIUI 13 на основе свежайшей операционной системы Android 13.





Как отмечает источник, это первое обновление MIUI для Xiaomi на базе Android 13, выпущенное для внутреннего использования. При этом Xiaomi приступила к тестированию MIUI на Android 13 спустя пару недель после того, как Google выпустила бета-версию Android 13 для смартфонов Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Redmi K50 Pro, а также планшета Xiaomi Pad 5.

Обновление MIUI на базе Android 13 уже тестируется для популярных моделей Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Redmi K50 Pro и Redmi K50 Gaming. Все эти смартфоны изначально дебютировали с оболочкой MIUI 13 на базе Android 12.





Как ожидается, для простых пользователей обновление MIUI на базе Android 13 компания выпустит в период с октября по ноябрь.