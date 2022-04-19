Xiaomi Mix Fold 2 будет похож на Xiaomi 12 Ultra. Оба телефона выйдут в июне

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Согласно последним данным, флагманский смартфон нового поколения Xiaomi Mix Fold 2 будет выпущен одновременно с Xiaomi 12 Ultra. Оба телефона должны быть представлены в июне.

Известный инсайдер Digital Chat Station также сообщил, что Xiaomi Mix Fold 2 похож по дизайну на Xiaomi 12 Ultra. Сзади он получит прямоугольный модуль основной камеры большой площади.

Xiaomi Mix Fold 2 имеет модельный номер 22061218C. Диагональ основного экрана составляет 8 дюймов, что чуть меньше, чем у iPad mini (8,3 дюйма), а внешний экран имеет диагональ 6,5 дюйма.



Xiaomi Mix Fold

По сравнению с оригинальным Xiaomi Mix Fold 2 новый телефон получит сгибающийся экран без складки. При этом как внутренний, так и внешний экраны будут поддерживать высокую частоту обновления, тогда как у оригинального смартфона 60-герцевый дисплей.

Xiaomi Mix Fold 2 должен получить флагманскую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus, которая будет производиться по нормам 4-нм техпроцесса TSMC. Она будет более энергоэффективной, чем Snapdragon 8 Gen 1.

Xiaomi Mix Fold получил чип собственной разработки Surging C1 и жидкостную линзу. Конечно, новинка также должна получить различные инновации.