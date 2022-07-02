Xiaomi Mi Band 7 Pro получит функцию всегда включенного экрана

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Официальная премьера фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 7 Pro состоится 4 июля, а до этого времени компания продолжает публиковать тизеры и рассказывать о возможностях этого устройства. Одна из функций очень важна.

Источник называет ее «off scree» и описывает как возможность просматривать время и дату без необходимости поднимать руку или включать экран. Собственно, точно так же работает функция всегда включенного экрана (Always On Display).

Второй момент связан с внешним видом – Xiaomi предложит для Mi Band 7 Pro большое количество сменных ремешков. Еще во время публикации самого первого тизера и анонса даты премьеры компания говорила о том, что в Mi Band 7 Pro акцент будет сделан на стиль. И вот разноцветные ремешки – одна из составляющих этого стиля.





Mi Band 7 Pro уже доступен для предварительного заказа в Китае, и он уже представлен в качестве модели выбора в фирменном приложении – компаньоне для носимого устройства наряду с уже выпущенными моделями.