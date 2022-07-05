Xiaomi Mi Band 7 Pro гарантированно поменяют на новый в течение 180 дней после покупки

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Вчера Xiaomi представила фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 7 Pro, оснащенный 1,64-дюймовым прямоугольным экраном.

Популярный магазин JD.com предлагает приобрести Xiaomi Mi Band 7 Pro по цене 57 долларов, при этом покупатели получают необычное предложение — гарантию замены без ремонта в течение полугода с момента покупки.





Если в течение 180 дней после приобретение устройства произошел какой-то гарантийный случай, то вы имеете право отдать подержанное устройство и получить совершенно новый фитнес-браслет взамен старого. Так Xiaomi еще раз показывает, что она уверена в качестве своей продукции.

Экран Xiaomi Mi Band 7 Pro занимает 87,7% площади фронтальной панели, он поддерживает режим Always on Display, предусмотрено более 180 вариантов оформления главного экрана. Xiaomi Mi Band 7 Pro защищён от воды (5ATM) и оснащён чипом NFC.

Устройство оснащено датчиками ЧСС и SpO2, поддерживаются 117 режимов тренировок с автоматическим распознаванием 14 наиболее популярных.