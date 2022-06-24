Xiaomi Mi Band 7 и Xiaomi Mi Band 7 NFC получили множество новых функций в первом обновлении прошивки

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В конце прошлого месяца Xiaomi выпустила фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 7, который уже разошёлся тиражом более миллиона единиц. А теперь он получил первое обновление прошивки.

Xiaomi сообщила о выходе обновления для моделей Xiaomi Mi Band 7 и Xiaomi Mi Band 7 NFC. Прошивка проходит под номером 1.16.0.7, она включает множество исправлений и несколько новых функций.

С новым обновлением впервые в устройствах данных серии пользователи Xiaomi Mi Band 7 наконец могут изменить интенсивность вибрации на самом фитнес-трекере. До сих пор это было возможно только через приложение со смартфона. Неизвестно, будет ли эта функция доступна для моделей предыдущего поколения.





Кроме того, встроенные циферблаты были улучшены. При нажатии на компонент откроется соответствующий экран. Например, нажав на цифру пульса на циферблате, вы откроете страницу данных пульса. Последняя новая функция — добавление напоминаний о фитнесе. Он предназначен для поощрения владельцев к достижению поставленных целей.

Говоря об ошибках, новое обновление содержит исправления для случайных проблем с перезапуском, встроенного выравнивания текста циферблатов в разделе будильника и проблемы с яркостью после выхода со страницы оплаты (версия NFC). Кроме того, обновление также оптимизирует производительность системы.