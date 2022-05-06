Xiaomi, Lenovo и другие китайские компании по-тихому отказываются от ведения бизнеса в России

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Китайские технологические компании отказываются от ведения бизнеса в России под давлением американских санкций и поставщиков. Такую информацию сегодня опубликовало издание The Wall Street Journal.

Власти Китая призывают китайские компании сопротивляться давлению со стороны США, однако крупные китайские технологические компании ограничивают поставки в Россию, причем делают это по-тихому, без громких анонсов. В частности, упоминается Lenovo Group, производитель персональных компьютеров, и один из крупнейших поставщиков смартфонов и прочих устройств — Xiaomi. Ранее DJI Technology, гигантский производитель потребительских дронов, объявил о приостановке своей деятельности в России и Украине.

Поставки китайской технологической продукции в Россию резко сократились в марте по сравнению с февралем. Поставки ноутбуков упали более чем на 40%, поставки смартфонов сократились примерно на две трети, а отгрузки телекоммуникационных базовых станций рухнули на 98%.





По данным The Wall Street Journal, американские производители микросхем, которые доставляют продукцию китайским компаниям, вынуждают их соблюдать санкционные правила и следят за тем, чтобы полупроводниковые устройства не использовались в товарах, поставляемых в Россию. Некоторые поставщики ещё в марте разослали письма всем своим клиентам, призывая их соблюдать требования. Сотрудники отделов продаж также контролируют соблюдение требований, по словам одного из источников.

Министерство торговли Китая в прошлом месяце признало, что санкции нарушили торговлю Китая с Россией и призвало компании «не подчиняться внешнему принуждению и не делать ненадлежащих внешних заявлений».