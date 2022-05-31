Xiaomi и Leica представят «будущее мобильного фото». Лэй Цзюнь продолжает дразнить анонсом Xiaomi 12 Ultra

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Глава Xiaomi Лэй Цзюнь продолжает дразнить общественность выпуском первого смартфона, который был создан при участии компании Leica.

Он заявил, что в современном мире фотовозможности флагманских смартфонов становятся все сильнее и сильнее. Он также процитировал вице-президента Leica по мобильному бизнесу, который сказал следующее:

Сочетание выдающихся возможностей обработки изображений Xiaomi и Leica породило новые и необычные идеи, которые сформируют новое будущее для мобильного фото.

Leica





Вчера он процитировал генерального директора Leica Camera AG Мэтью Харша, который заявил следующее: «В области фотографии Xiaomi и Leica разделяют общее видение, и обе стороны полностью привержены инновациям. Это гарантирует высокое качество».

Лэй Цзюнь подтвердил, что Xiaomi и Leica с нетерпением ждут возможности показать новый смартфон, а также добавил: «В настоящее время результаты испытаний продукта намного превзошли ожидания, и инженеры обеих сторон вносят дальнейшие усовершенствования».

Результатом сотрудничества компаний станет смартфон Xiaomi 12 Ultra, который представят в июле.