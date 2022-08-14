Xiaomi готовит сверхдешевый смартфон Redmi A1, и он будет глобальной моделью

Xiaomi выпустит очень доступный смартфон под брендом Redmi. Новинка будет называться Redmi A1, и она уже засветилась в базах различных регуляторов и отраслевых групп (IMEI, FCC, TUV Rheinland), а также в базе Geekbench 5. Благодаря этому уже есть кое-какие технические подробности об устройстве.





Redmi A1 проходит под каталожными номерами 220733SL, 220733SG и 220733SPI – эти номенклатурные различия говорят о том, что устройство будет продаваться в разных странах и регионах. А исходя из данных Geekbench, Redmi A1 построен на SoC MediaTek Helio A22 с четырехъядерным процессором, имеет 3 ГБ ОЗУ и работает под управлением Android 12. Согласно данным из базы Федеральной комиссии по связи США длина Redmi A1 составляет 164,67 мм, ширина – 75,56 мм.

Есть предположение, что Redmi A1 выйдет и под другим брендом Xiaomi – Poco. Вот только пока непонятно, когда состоится официальная премьера новинки.