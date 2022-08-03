Xiaomi готовит новый бюджетный планшет в линейке Redmi

Похоже, что китайская компания Xiaomi готовит ещё один планшет, причём это будет недорогая модель. Судя по всему, новинка будет называться Redmi Pad 6, а не Xiaomi Pad 6, и она скоро может выйти.





В базе данных FCC появились сведения о планшете с модельным номером 22081283G. По данным источника, этот планшет получит батарею ёмкостью в 7800 мА·ч с зарядкой мощностью в 67 Вт, поддержку 5G и Wi-Fi 802.11ac.





Также известно, что новинка может получить MIUI 13 или MIUI 13 Lite. А вот данных о процессоре, объёме оперативной и постоянной памяти, диагонали экрана и так далее пока что нет. Но сам факт появления планшета в базе данных регулятора говорит о скором выпуске.

Ранее сообщалось о планшетах Xiaomi Pad 6, который получит экран с диагональю 12,4 дюйма, и Redmi Pad 5G, у него будет дисплей на 10,4 дюйма.