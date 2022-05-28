Xiaomi готовит конкурента Samsung Galaxy Z Flip 3? На это указывает новый патент

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Компания Xiaomi, видимо, работает над созданием складного смартфона, который по своему дизайну напоминает Samsung Galaxy Z Flip 3. Соответствующий патент был размещен на сайте Китайского государственного ведомства интеллектуальной собственности (CNIPA, China National Intellectual Property Administration). Патентная заявка включает эскизы устройства как в открытом, так и в закрытом виде. Судя по этим изображениям, в сложенном виде смартфон будет очень даже компактным.

На эскизах также можно рассмотреть горизонтальный модуль камеры (напоминает камеру у Google Pixel 6) с тремя отверстиями для сенсоров. Впрочем, одно из них вполне может быть предназначено для LED-вспышки. На нижнем торце расположены отверстия динамика, слот для SIM-карты и разъем USB Type C, а с правой стороны видны кнопка включения и регулятор громкости. По эскизам не ясно, какой будет фронтальная камера новой раскладушки Xiaomi. Возможно, компания решит использовать технологию камеры под дисплеем (Camera Under Panel, CUP), как у Xiaomi MIX Fold.