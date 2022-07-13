Xiaomi добавила синхранизацию экранов планшетов и смартфонов и упростила трансляцию контента между своими устройствами

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Компания Xiaomi объявила об официальном запуске новой функции Xiaomi Miaoxiang Center, которая позволяет быстро организовать трансляцию аудио и видео со смартфона на большой экран и удобно управлять воспроизведением.

Xiaomi Mi Miaoxiang Center — это новая функция в прошивке MIUI 13, которая пока что доступна в Китае. Чтобы перенести просматриваемое видео на большой экран, достаточно при просмотре контента провести пальцем вверх по экрану, выбрать соответствующий значок и перетащить его на иконку телевизора.





Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь опубликовал видеоролики, который наглядно демонстрирует эту функцию. Аналогичным образом можно перенести музыкальную композицию на умную колонку с поддержкой голосового помощника Xiao Ai.

Кроме того, сообщается, что эта функция позволяет синхронизировать между собой экраны планшетов и смартфонов (Лэй Цзюнь проверил работу на примере Xiaomi 12 и Mi Pad 5). Пока что Xiaomi Miaoxiang Center поддерживается на смартфонах Xiaomi 12S, Xiaomi 12, Xiaomi Mi MIX 4, Redmi K50, Redmi K40S и планшетах Xiaomi Mi Pad 5. В будущем список устройств будет расширен.