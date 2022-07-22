Xiaomi добавила несколько новых функций в Mi Band 7 с очередным обновлением прошивки

Xiaomi выпустила очередное обновление прошивки для хитового фитнес-браслета Mi Band 7 – оно проходит под номером 1.19.1.5. Обновление исправляет ряд ранее обнаруженных ошибок, а также несколько расширяет функциональность устройства.

Так, свежая прошивка привносит в устройство функцию мирового времени. Также для некоторых режимов тренировок добавлена функция интервальных тренировок. Нужно отметить, что прошивка пока выпущена только в Китае.

Напомним, Mi Band 7 оснащен крупным экраном AMOLED с диагональю 1,62 дюйма, поддерживает 120 режимов тренировок, оснащен датчиками ЧСС и SpO2 и работает до 14 дней на одной зарядке.