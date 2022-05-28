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Xiaomi, а что-то новое вообще будет? Параметры Redmi 11 5G полностью копируют Redmi 10 5G

Xiaomi, а что-то новое вообще будет? Параметры Redmi 11 5G полностью копируют Redmi 10 5G

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Компания Xiaomi готовится выпустить недорогой смартфон Redmi 11 5G с поддержкой сетей пятого поколения, как несложно догадаться из названия. 


Redmi 10 5G

Новинка ожидается в Индии до конца текущего квартала, то есть выйдет в течение июня. Источник утверждает, что стоить смартфон будет от 180 долларов. 

Смартфон должен получить SoC MediaTek Dimensity 700, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ флэш-памяти, 90-герцевый экран Full HD+ диагональю 6,58 дюйма и аккумулятор ёмкостью 5000 мА•ч с 18-ваттной зарядкой. Камера смартфона будет опираться на 50-мегапиксельный датчик, а фронтальная получит разрешение 5 Мп. 

Всё это очень похоже на текущий Redmi 10 5G, и не очень понятно, чем вообще новая модель будет отличаться от старой.  

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Redmi Xiaomi
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