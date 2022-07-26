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Xiaomi 12S Ultra сравнили с полнокадровой камерой Leica M10. Результат оказался неожиданным

Xiaomi 12S Ultra сравнили с полнокадровой камерой Leica M10. Результат оказался неожиданным

Недавно компания Xiaomi выпустила свой топовый флагманский смартфон Xiaomi 12S Ultra, оснащённый топовой камерой, настроенной при помощи социалистов компании Leica.

Теперь же китайский блогер провёл интересное сравнение Xiaomi 12S Ultra с полнокадровой Leica M10, при этом он утверждает, что результат оказался неожиданным: в большинстве сценариев Xiaomi 12S Ultra оказался победителем.


Судя по многочисленным сравнительным фотографиям, снимки, сделанные на Xiaomi 12S Ultra, очень близки к снимкам на камеру Leica по цветопередаче. Однако благодаря более высокому разрешению, быстрому автофокусу, программным алгоритмами, итоговое изображение получается лучше именно Xiaomi 12S Ultra (в плане детализации, четкости, количества шумов и так далее).

Стоит добавить, что Leica M10 оснащена 24-мегапиксельным датчиком изображения. Xiaomi Mi 12S Ultra оснащён однодюймовым сенсором IMX989 разрешением 50 Мп, разработанным совместно с Sony.

Xiaomi 12S Ultra сравнили с полнокадровой камерой Leica M10. Результат оказался неожиданным
Xiaomi 12S Ultra сравнили с полнокадровой камерой Leica M10. Результат оказался неожиданным
Xiaomi 12S Ultra сравнили с полнокадровой камерой Leica M10. Результат оказался неожиданным
Фото на Xiaomi Mi 12S Ultra — слева

Посмотреть видеоролик, в котором сравниваются Xiaomi 12S Ultra с Leica M10, вы можете по этой ссылке.

Сегодня основатель Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, что 120-кратный зум в камере флагманского смартфона Xiaomi 12S Ultra самый качественный среди такой оптики современных мобильных телефонов.

Xiaomi
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RusNewsToday24
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