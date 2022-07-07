Xiaomi 12S Ultra с лучшей камерой Leica уже поступил в продажу в Китае

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Крупнейший китайский онлайновый магазин JD.com уже начал продажи флагманского смартфона Xiaomi 12S Ultra, подтвердив, что заказы, оформленные сегодня, можно забрать в тот же день. При этом свободные продажи флагмана в других магазинах должны начаться 8 июля, то есть завтра.

Младшая версия устройства, которая оснащена 8/256 ГБ памяти, стоит 895 долларов. Версия с 12/256 ГБ оценена в 970 долларов, старшая версия, которая получила 12/512 ГБ, стоит 1040 долларов.





Xiaomi 12S Ultra построен на базе мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Xiaomi 12S Pro оснащён 6,73-дюймовым экраном LTPO второго поколения разрешением 2K с отличным качеством изображения и характеристиками энергосбережения. Экран поддерживает интеллектуальную динамическую частоту обновления изображения от 1 до 120 Гц.

В смартфоне Xiaomi 12S Ultra впервые применён новый большой датчик изображения Sony IMX989 оптического формата 1 дюйм разрешением 50 Мп. Широкоугольная камера имеет разрешение 48 Мп, телефото модуль со 120-кратным зумом (оптический зум 5х) тоже 48-мегапиксельный. В смартфоне установлены стереодинамики Harman Kardon. Он соответствует степени защиты IP68 и имеет модуль NFC.





DcOMark пока не опубликовал свой вердикт камеры, однако первое сравнение с другим флагманами вы найдёте здесь.